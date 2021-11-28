Ada'daki Türk derbisinde gülen Çağlar Söyüncü

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Türk derbisi oynandı. Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City ile Ozan Tufan'ın takımı Watford, King Power Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi Leicester, 4-2'lik skorla kazandı.



Leicester'a galibiyeti getiren golleri 16. dakikada James Maddison, 34 ve 42. dakikalarda Jamie Vardy, 68. dakikada Ademola Lookman attı. Watford'un golleri ise 30. dakikada ve 61. dakikada Emmanuel Dennis'den geldi.



Leicester'da Çağlar 90 dakika sahada kaldı. Watford'da Ozan Tufan ikinci 45 dakikada oyuna dahil oldu.



Bu sonucun ardından Leicester, 18 puana yükseldi. Watford ise 13 puanda kaldı.



Leicester, gelecek hafta Southampton'a konuk olacak. Watford ise sahasında Chelsea'yi ağırlayacak.





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