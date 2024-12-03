Acun Ilıcalı ve Dursun Özbek, bir araya geldi!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Pendik'teki etkinlikte bir araya geldi.

Haber; Sporx.com
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Acun Ilıcalı ve Dursun Özbek, bir araya geldi!
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03 Aralık 2024 12:08
Son güncelleme 03 Aralık 2024 12:14
3 Aralık Dünya Engelliler Günü için Pendik'te özel bir maç organize edildi.

Etkinliğe Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı da katıldı. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e selam verip, tokalaştı.

Fenerbahçe'den Edin Dzeko ve Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz da etkinliğe katılan isimler arasında yer aldı. İki futbolcu, özel maçta farklı takımlarda oynadı.



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