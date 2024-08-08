Beşiktaş'ta Aboubakar krizi her geçen gün biraz daha büyüyor. Kamerunlu futbolcu, Ocak ayından beri kendisine takım arıyor.
Brezilya'dan birkaç takım kendisine talip oldu. Hatta Beşiktaş'ta kazandığı paraya yaklaşan teklifler sunuldu. Aboubakar bu tekliflerin hiçbirine yanaşmadı. Son olarak Aboubakar'a Fas Wydad Kazablanka takımı teklif yaptı.
BEŞİKTAŞ DÜNDEN RAZI
Ciro Immobile geldikten sonra tamamen gözden düşen Kamerunlu yıldız, teklifi kabul ederse Beşiktaş arkasına bile bakmadan bonservisini cebine koyup, hatta özel uçak tutarak Kazablanka'ya yollayacak.
İSTATİSTİKLERİ
Geçen sezon 19 tanesi ilk 11 olmak üzere 34 maçta forma giyen Aboubakar, 12 gol 3 asistlik performansla oynamıştı.
Brezilya'dan birkaç takım kendisine talip oldu. Hatta Beşiktaş'ta kazandığı paraya yaklaşan teklifler sunuldu. Aboubakar bu tekliflerin hiçbirine yanaşmadı. Son olarak Aboubakar'a Fas Wydad Kazablanka takımı teklif yaptı.
BEŞİKTAŞ DÜNDEN RAZI
Ciro Immobile geldikten sonra tamamen gözden düşen Kamerunlu yıldız, teklifi kabul ederse Beşiktaş arkasına bile bakmadan bonservisini cebine koyup, hatta özel uçak tutarak Kazablanka'ya yollayacak.
İSTATİSTİKLERİ
Geçen sezon 19 tanesi ilk 11 olmak üzere 34 maçta forma giyen Aboubakar, 12 gol 3 asistlik performansla oynamıştı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU