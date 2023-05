Abdullah Çakmar: 'Taha, serbest güreş tarihine adını altın harflerle yazdırdı'

Taha Akgül'ün milli takım antrenörü Abdullah Çakmar, milli güreşçi Taha Akgül'ün tarihe geçtiğini, Paris'te düzenlenecek olan 2024 Olimpiyatları'nın ardından da yönetim kademesinde Türk güreşine büyük hizmetler vereceğini söyledi.



ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü ve milli takımda Taha Akgül'ün antrenörlüğünü üstlenen Abdullah Çakmar ile eşi Berfu Çakmar, kulübün spor kompleksinde milli güreşçi Taha Akgül ve eşi Bianka Akgül ile bir araya geldi. Çakmar, buluşma sonrasında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.



"TAHA SERBEST GÜREŞ TARİHİNE ADINI ALTIN HARFLERLE YAZDIRDI"



ASKİ Spor Kulübü olarak başarı odaklı olduklarını ve 300 çocuk projesi ile şu anda 4 bin 800 çocuğa, 13 branşta hizmet verdiklerini kaydeden Abdullah Çakmar, "Başarı odaklı bir takımız. Güreş, burada lokomotif olmuştur. Taha Akgül, hem takım kaptanı hem rol model hem de aldığı başarılarla diğer sporcuları bizle kaynaştırarak başarıya götürüyor. Bugün Taha Akgül bir marka oldu. Son Avrupa Şampiyonası'nda 10'uncu şampiyonluğunu kazandı. Bu çok büyük onur ve gurur. Bugün sporcularımıza baktığımız zaman şu an 10 Türkiye şampiyonluğu olan yok. Taha Akgül adını altın harflerle yazdırdı. Eşinden fedakarlık yapıyor, ailesinden, yemesinden içmesinden vatanı ve milleti için fedakarlık yapıyor. Bu tarihi başarıya imza atan Taha'yı ben kutluyorum. 2015 yılında Dünya Şampiyonası'nda kimseye puan vermeden şampiyon oldu. Bugün dünya serbest güreş tarihinde bir ilke imza attı ve şu an dünyanın en iyi serbest güreşçisi. Projemiz içerisinden yeni Tahalar çıkacaktır. Burada rol model ağabeyleri var, biz bu çocukları başarıya götüreceğiz. Oldu ki başarılı olamadık, hiç önemli değil. En azından çocuklarımızı kültürel ve sosyal faaliyetlerle ileriye götürmek istiyoruz. Uyuşturucu ve kötü alışkanlıklardan koruyarak devletimiz için iyi birer birey olmalarını istiyoruz. Şampiyon sporcularla beraber Ankara'yı sporun başkenti haline getirmek ve bütün branşlarda rol model olmak istiyoruz" dedi.



"TAHA'NIN HER KONUDA ÖNÜ AÇIK"



Taha'nın 2024 Olimpiyatları'nda şampiyon olduktan sonra bürokraside yer alması temennisinde bulunan Çakmar, "Federasyon başkanlığı gibi konumlarda, idareci pozisyonda Türk güreşine çok büyük hizmetler verecektir. Mutfağı biliyor, sahayı biliyor, şampiyonlukları biliyor. Bizim Türk sporunda buna ihtiyacımız var. Yöneten kısmında sporculara ihtiyacımız var. Alın terini en iyi o süreçten geçen bilir. Taha şu anda doktora yapmayı düşünüyor. Yüksek lisansını da kendisi bitirdi, İngilizcesini de geliştirdi. Taha'nın en tepede olmasını istiyoruz. Bu iş için hazırlıklarımız var. Hizmet bir bütündür, bu bütünü de Taha çok iyi biliyor. Kendi hedeflerini gerçekleştirdikten sonra her konuda önü açık" diye konuştu.



BERFU ÇAKMAR: TAHA BİZİM GURURUMUZ



Abdullah Çakmar'ın eşi Berfu Çakmar ise kamp süreçlerinde biraz zorlansalar da şampiyonluklarla dönüldüğünde çok mutlu olduklarını ve gurur duyduklarını söyledi. Berfu Çakmar, "Taha bizim gururumuz. Onun başarıları her şeyi unutturuyor. Tüm sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.