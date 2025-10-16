16 Ekim
Huddersfield -Bolton Wanderers
22:00
04 Kasım
Rotherham United-Burton Albion
22:45
17 Ekim
Gremio-Sao Paulo
01:00
17 Ekim
Fluminense-Juventude
03:30
17 Ekim
Vitoria-Bahia
03:30

Abdullah Avcı'nın eski yardımcıları ligde dikkat çekiyor

Abdullah Avcı'nın eski yardımcıları çeşitli takımlarda görev başında yer alıyor. İşte ayrıntılar...

calendar 16 Ekim 2025 13:19
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Abdullah Avcı'nın ekibinde yıllarca birlikte çalıştığı isimler Türk futbolunun farklı kademelerinde önemli görevler üstlenmeye devam ediyor. Avcı'nın eski yardımcılarından dört isim 2025-2026 sezonunda Süper Lig'de teknik direktör olarak görev yaparken, biri de Türkiye Ümit Milli Takımı'nın başında yer alıyor.

Son yıllarda Abdullah Avcı'nın teknik ekibinde görev almış isimlerden; Okan Buruk, Recep Uçar, Orhan Ak, Erol Bulut ve Egemen Korkmaz kariyerlerini bugün Türk futbolunun farklı takımlarında teknik direktör olarak sürdürüyor.

Galatasaray'ın başında Okan Buruk ligde üst üste şampiyonluklar yaşarken; Erol Bulut Cardiff City'deki İngiltere deneyiminin ardından Hesap.com Antalyaspor'la Süper Lig'e geri döndü. Uzun yıllardır Süper Lig'de farklı kulüpleri çalıştıran Recep Uçar kariyerine Konyaspor'un başında devam ederken, Orhan Ak da ikas Eyüpspor'un yeni teknik direktörü oldu.

Avcı'nın bir diğer eski yardımcısı Egemen Korkmaz ise Türkiye Ümit Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü sürdürüyor. Böylece Avcı'nın ekibinden çıkan toplam 5 isim, biri milli takım olmak üzere aktif olarak teknik direktörlük yapıyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
