Abdullah Avcı: 'Kabul etmiyorum'

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2-1 kazandıkları Kızılyıldız müsabakasını değerlendirdi.



"Özellikle son iki haftadaki çok önemli dersler vardı. Bugün daha dengeli, daha kompakt, topa sahip olarak oynadık." diyen Avcı, maçın bütününde iyi oynadıklarını belirterek, "2-0 maç o son gol bize yakışmadı, ben onu kabul etmiyorum. Risk almadan oynamayı yapmam gerekiyor. Oyun seni cezalandırır. Ama onun dışında böyle bir dönüş bizim için çok iyiydi. Bugün kazandık ve yarışın içine dahil olduk ama bugün bunu bırakacağız." ifadelerini kullandı.



Karşılaşmayı 1 gol 1 asistle tamamlayan Trezeguet'in performansı sorulan başarılı teknik adam, "Trezeguet'i bunlar için aldık. Kendisini kanıtlamış bir oyuncu. Bunları yapacağına inanıyordum. Özel bir oyuncu. Bazen duygularını karıştırıyor. Taraftar desteğe devam etsin." diye konuştu.



Abdullah Avcı, son olarak Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı için gelen soruya, "Mide bulantısı, gündüzden de vardı. İyi hissetti ısınmada sonrasında devam etti. Çok önemli bir şey olmadığını düşünüyorum." şeklinde cevap verdi.



BASIN TOPLANTISI



Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son 2 maçta oyun anlamında eksikleriyle alakalı çalışmalar yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti:



"Maç öncesi teknik olarak eksikler üzerinden hem analizde hem pratikte çalışmalarla geri bildirim toplantısı yaptık. Rakibin de bazen 5'li karşılamasında da 4'lü karşılamasına da çalıştık, hazırlık yaptık. Oyuna rakip 5'li başladı. Özellikle son 2 maçta çıkardığımız analizlerde beklerimizin dengeli kompakt kalmasına sağladık. Topa sahip olarak rakibe baskı yaparak geçişte topun arkasına geçerek merkeze kenara yönlendirerek oyunun büyük bölümünü doğru oynadık. Rakibin 10 kişi kalmasından sonra topa biraz daha fazla sahip olduk. Son 11-10 bölümde bize yakışmayacak bir gol oldu. Maç 11-10, 11-9 da olsa, 3-0, 4-0 olsa futbol anı he anı doğru oynamanız gerekiyor. Çünkü oyun sizi cezalandırıyor."



Geçen seneden şampiyon olan takım olduklarını ancak 5 sakat, 4 de takımdan ayrılan oyuncularının bulunduğunu dile getiren Avcı, şunları söyledi:



"Şampiyon takıma gelen oyuncuların duygusu oluyor, kendini ispat ederek bir an önce takıma katkı sağlamak istiyorlar. Duyguların karıştığı özellikle son 2 haftada kopmalar yaşadık. Son bölüm hariç oyunun genelinden çok memnunum. Bugün Avrupa Liginde tekrar varlığımızı hissettirdik. Her kulvarda yarışmak istiyoruz. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Taraftara da bugün bir teşekkür ediyoruz. Özellikle son zamanlarda yaratılan suni gündemde bana ekibime takıma destek oldular. Taraftarlarla bağımız çok güçlü. Bu şehrin enerjisi var, bunu pozitif yönde kullanalım. 3 gün sonra yoğun tempoda 12. maçımıza çıkacağız. Taraftarlar destek olsun kazanıp milli takım arasına nefes alarak girmek istiyoruz."



"YUSUF YAZICI PAZAR GÜNÜ YOK"



Bordo-mavili oyuncular ile kaybedilen iki maçtan sonra zihinsel ve iletişim olarak birebir ekibiyle birlikte görüşmeler yaptıklarını anlatan Avcı, "Takımın potansiyeli var. Bugün bir kıvılcıma ihtiyacı vardı. Bunu yakaladık diye düşünüyorum." dedi.



Avcı, takımdaki sakatlıklarla ilgili bilgi vererek, "Yusuf Yazıcı, pazar günü bizimle olmayacak. 'Risk almayalım' dedik. Önümüzdeki hafta itibarıyla takımla çalışmalara başlayacak. Larsen'in ise daha iç yan bağında problem vardı. Abdülkadir Ömür'ün mide sorunu oldu." dedi.



Karşılaşmada 1 gol atan, 1 asist yapan Trezeguet'in potansiyeli olan bir futbolcu olduğunu belirten Avcı, bugün varlığını hissettirdiğini kaydetti.





