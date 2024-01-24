Abdullah Avcı: 'Galatasaray'ı unutun'

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Rizespor karşılaşması öncesi oyuncularını uyardı.
Abdullah Avcı, oyuncularından Galatasaray yenilgisini geride bırakmalarını ve tamamen Çaykur Rize maçına odaklanmalarını talep etti.
Avcı, Avrupa hedefine ulaşmak için kalan maçların ne kadar kritik olduğuna dikkat çekerek oyuncularından daha fazla özveri ve mücadele istedi.
Abdullah Avcı, oyuncularından Galatasaray yenilgisini geride bırakmalarını ve tamamen Çaykur Rize maçına odaklanmalarını talep etti.
Avcı, Avrupa hedefine ulaşmak için kalan maçların ne kadar kritik olduğuna dikkat çekerek oyuncularından daha fazla özveri ve mücadele istedi.