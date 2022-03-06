Abdullah Avcı: 'Fenerbahçe'ye kaybetmek aklıma gelmedi'

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



"ŞAMPİYON GİBİ OYNAMAK İSTEDİK"



Karşılaşmayı değerlendiren Abdullah Avcı "Çok güzel atmosfer vardı. Rakibe, hakeme, yaptığımız işe saygı. Umarım bundan sonra da böyle devam eder. Golü bulduk, golleri kaçırdık. 11'e 10'dan sonra bazı zamanlarda daha hareketli olabilirdik. Kazanmak için geldik. Şampiyonluğa yakın takımız, şampiyon gibi oynamak istedik. Duran top öncesi kazanmak için ikinci değişiklik yapıyorduk ama olmadı. Sonrasında direk var, final pasları var. Rakibe kazanması için bir şey vermedik." dedi.



"FENERBAHÇE'DEN 20 PUAN ÖNDEYİZ"



Lig yarışıyla ilgili konuşan Abdullah Avcı "10 haftada kaldı, Konyaspor'dan 15 puan, Fenerbahçe'den 20 puan öndeyiz. 'İyi ki Trabzonspor var' dedirtmek istiyoruz. Hiç kaybetmek aklıma gelmedi. Taraftar her türlü mutlu uyanacaktı. Bizim kredimiz çok fazla. Galibiyeti kaçıran taraf olduk. Fırsatı yakalamışken, çabuk bitirebilirdik." ifadelerini kullandı.



"20 SENEDİR HAKEM ÜZERİNDEN..."



️"İrfan Can Kahveci'nin kırmızı kartı için ne dersiniz?" sorusunu yanıtlayan Abdullah Avcı "20 senedir hakem üzerinden konuşmadım. Kırmızı kart pozisyonunu izlemedim." açıklamasını yaptı.



"FENERBAHÇE BASKI MI YAPTI?"



"Fenerbahçe 10 kişi kalmasına rağmen baskılı oynadı" şeklinde yoruma katılmadığını belirten Abdullah Avcı "Fenerbahçe, bize nerede baskı yaptı? Ben böyle bir şey düşünmüyorum. Rakip Fenerbahçe. Zaman zaman bizden iyi oynamış olabilirler. Fenerbahçe ile oynuyorsunuz. 90 dakika dominant mı oynayacağız?" dedi.



ABDÜLAKDİR ÖMÜR AÇIKLAMASI



Abdülkadir Ömür'ün Avrupa'ya transferiyle ilgili soruyu da yanıtlayan Abdullah Avcı "Bizim önümüzdeki tek şey şampiyonluktur! Dilerim Abdülkadir Ömür hedeflerine ulaşır. Önce Trabzonspor'da hedeflerini tamamlar, sonra da Avrupa'ya gider." açıklamasını yaptı.





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