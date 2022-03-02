Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe maçı açıklaması

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kupadaki Antalyaspor maçının ardından ligdeki Fenerbahçe maçı için konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe maçı açıklaması
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02 Mart 2022 00:09
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek yarı finale yükselen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı maç sonu açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adam, hafta sonu Fenerbahçe ile oynayacakları maç için sorulan soruya, "Harika bir sezon geçiriyoruz, her şey çok güzel. Trabzon kenti bunun keyfini çıkarsın. Fenerbahçe ile Trabzonspor tarihinde ilk kez karşılaşmıyor. Ne ilk ne son karşılaşmaları. Umarım seyir zevki yüksek bir maç olur. Çarşamba antrenman yapıp dinlenip cuma günü tekrarlara bakıp kadro değerlendirmesi yaparak hazırlanacağız. Bu sene her şeyi kazanmak istiyoruz. Ligde de önemli fırsatlar var. Keyfini çıkarıp en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz." şeklinde cevap verdi.

Fenerbahçe ile Trabzonspor, 6 Mart Pazar günü saat 19.00'da Kadıköy'de karşılaşacak.

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