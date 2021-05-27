Abdulkadir Parmak'a 3 kulüpten teklif

Trabzonspor'da geleceği henüz netlik kazanmayan Abdulkadir Parmak'a 3 kulüpten teklif geldi.

, Fotoğraf; AA
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Abdulkadir Parmak'a 3 kulüpten teklif
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27 Mayıs 2021 14:05
Abdulkadir Parmak
Abdulkadir Parmak
Trabzonspor
Bordo-Mavili takımda kadro dışı olan Abdulkadir Parmak'ın geleceği henüz netlik kazanmadı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, kendisinden özür dileyen tecrübeli orta saha oyuncusuyla ilgili önümüzdeki günlerde karar verecek. Abdulkadir'le 3 kulüp yakından ilgileniyor. Süper Lig'e yeni çıkan Adana Demirspor'un yanı sıra Alanyaspor ve Kasımpaşa'nın Parmak'a teklif yaptığı öğrenildi.

SKORA KATKISI YOK

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 26 lig maçına çıkan Parmak, skora katkı sağlayamadı.


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