Abdulkadir Parmak'a 3 kulüpten teklif

Bordo-Mavili takımda kadro dışı olan Abdulkadir Parmak'ın geleceği henüz netlik kazanmadı.



Teknik direktör Abdullah Avcı, kendisinden özür dileyen tecrübeli orta saha oyuncusuyla ilgili önümüzdeki günlerde karar verecek. Abdulkadir'le 3 kulüp yakından ilgileniyor. Süper Lig'e yeni çıkan Adana Demirspor'un yanı sıra Alanyaspor ve Kasımpaşa'nın Parmak'a teklif yaptığı öğrenildi.



SKORA KATKISI YOK



Bu sezon Trabzonspor formasıyla 26 lig maçına çıkan Parmak, skora katkı sağlayamadı.



