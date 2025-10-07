A Milli Takım'ın Gürcistan maçı için öncelikli bilet satışı başladı

14 Ekim'de Kocaeli Stadı'nda oynanacak Türkiye-Gürcistan maçının biletleri, Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için satışa sunuldu.

calendar 07 Ekim 2025 16:07
Haber: AA, Fotoğraf: AA
A Milli Takım'ın Gürcistan maçı için öncelikli bilet satışı başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 14 Ekim Salı günü Gürcistan ile oynayacağı karşılaşmanın öncelikli bilet satışları Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı.
 
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kocaeli Stadı'nda saat 21.45'te oynanacak müsabakanın bir gün sürecek öncelikli bilet satışlarından, sadece son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler yararlanabilecek. Gürcistan maçının genel bilet satışları ise yarın saat 14.00'ten itibaren gerçekleştirilecek.
 
Biletler www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabilecek. Bilet satışları, süresi bulunan tüm takımların logolu kartlarına açık olacak. Passo Taraftar Kart anlaşması olmayan takımların taraftarları www.passotaraftar.com.tr web adresinden ücretsiz üyelik kaydı oluşturarak bilet satın alabilecek. Bilet sahipleri karşılaşmaya çipli T.C. kimlik kartları, Passo Taraftar Kart ve Passo Mobil Uygulama ile giriş yapabilecek.
 
Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
 
Batı alt orta bloklar: 2 bin 500 lira
 
Doğu alt orta bloklar: 2 bin lira
 
Batı alt köşe bloklar: 1750 lira
 
Doğu alt köşe bloklar: 1750 lira
 
Doğu üst orta bloklar: 1500 lira
 
Batı üst köşe bloklar: 1250 lira
 
Doğu üst köşe bloklar: 1250 lira
 
Kuzey alt: 900 lira
 
Güney alt: 900 lira
 
Kuzey üst: 900 lira
 
Güney üst: 900 lira
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.