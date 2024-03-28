A Milli Takım'a eleştiri: 'Büyük tehlike'

Ömer Üründül, Sabah'ta Macaristan ve Avusturya maçlarından mağlubiyetle ayrılan A Milli Futbol Takımı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Ömer Üründül'ün yorumları şu şekilde:



"Medyamızda ne yazık ki teşhisler zamanında yapılamıyor... Benim senelerdir milli takımımız hakkında özel bir analizim var; bizim futbolumuzun oturmuş bir ekolü yok. Bunun sonucundan doğacak olumsuzlukları en aza indirgeyecek ise tek formül var, o da kadro istikrarı… Son iki hazırlık maçı yapılmadan önce de üstüne basa basa bunu gündeme getirdim. Montella'nın bu iki karşılaşmada 2024 Avrupa Şampiyonası'nda düşündüğü kadroyu ufak rotasyonlarla oynatması gerekiyordu. Ama tam tersini yaptı. Şimdi bakıyorum, Avusturya karşısında alınan farklı yenilgiden sonra kadro istikrarsızlığı rahatsızlığımızı medyada herkes gündeme getirmeye başladı. Montella için şu an kafamdaki en önemli soru, verdiği beyanat; "Ben günümüz futbolunda kadro istikrarına inanmıyorum" dedi. Bu görüş bizim için en büyük tehlike. Madem ki bunu savunuyor, o zaman ben de şu örnekle karşılık vermek istiyorum. Demek ki dünyanın en önemli 4 teknik direktöründen Ancelotti, Klopp, Guardiola ve Inzaghi yanlış yapıyor!"



