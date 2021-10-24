KARAGÜMRÜK - HATAYSPOR

SİNAN BAYRAM:

SİVASSPOR - A. DEMİRSPOR

SİNAN BAYRAM:

ALANYASPOR - BAŞAKŞEHİR

FENERBAHÇE - ALANYASPOR

SİNAN BAYRAM:

WEST HAM - TOTTENHAM

BURAK ŞEN:

BRENTFORD - LEICESTER

BURAK ŞEN:

MANCHESTER UNITED - LIVERPOOL

BURAK ŞEN:

ATALANTA - UDINESE

GÖLGE ADAM:

BARCELONA - REAL MADRİD

GÖLGE ADAM:

ROMA - NAPOLI

GÖLGE ADAM:

MARSİLYA - PSG

GÖLGE ADAM:

INTER - JUVENTUS

Türkiye'de ve Avrupa'da futbol heyecanı pazar günü oynanacak karşılaşmalarla sürecek. Sporx iddaa ekibi, 24 Ekim Pazar günü oynanacak maçlar için değerlendirmelerini yaptı. İşte Sporx iddaa ekibinin tahminleri...Süper Lig'de 10. Hafta mücadelesinde Karagümrük sahasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Bu sezon ligde geride kalan 9 maça baktığımızda büyük takımları dışarıda bırakırsak en çok dikkat çeken takımları sorarsak sanırım herkes için akla gelen ilk 2 takım Karagümrük ve Hatay olur. Hem oynadıkları futbol hem de aldıkları sonuçlarla ciddi dikkat çeken bu iki takımın mücadelesinde kazanan ekip ilk 3-4 hedefi için ciddi adım atmış olacaktır. Ben oyun mantalitelerini düşündüğümde keyifli ve gollü bir maç beklediğimi söyleyebilirim. KG Var seçiminin ideal tercih olacağı fikrindeyim.Süper Lig'de 10. Hafta mücadelesinde Sivasspor sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde üst sıralarda 4 büyükler ile beraber yer alabilecek potansiyelde olan bu iki ekip için de lig vasat seviyelerde başladı diyebiliriz. Bazen çok iyi futbol oynayıp fantastik sonuçlar aldılar ama bazen de beklenmedik puan kayıpları yaşadılar. Özellikle Sivas'ın istikrarlı kadrosu ile bence yine ilk 8 içerisinde yer alacağını düşünüyorum. Adana Demirspor için ise bu deplasmanda en azından gol bulabileceklerine inancım yüksek. Bu sebeple de size karşılaşma için KG Var seçimini öneriyorum.Süper Lig'de 10. Hafta mücadelesinde Antalyaspor sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra çok sürpriz bir kararla futbol takımını tecrübeli futbolcu Nuri Şahin'e emanet eden Antalyaspor, ligde geçen hafta Sivas deplasmanında bence kıymetli sayılabilecek 1 puan kazandı. Başakşehir de aynı rakibi gibi hoca değişikliğine gitti ve Emre Belözoğlu ile çıktığı ilk maçta Beşiktaş karşısında kazanarak önemli bir galibiyet aldı. Ben deplasman ekibinin bu maçta da puan alacağına inanıyorum. 02 çifte şans seçimi bence ideal tercih olacaktır.Süper Lig'de 10. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Geçen hafta ezeli rakibi Trabzonspor deplasmanında maça çok iyi başlamış olmasına rağmen Kim Jae'nin kırmızı kartı ile ciddi şekilde oyun formatı bozuldu ve son dakikalarda maruz kaldığı yoğun baskıya dayanamayarak sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Sarı Lacivertliler için zor fikstür devam ediyor ve açık ara son haftaların en iyi takımlarından birisi olan Alanyaspor ile çok zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklar. Bülent Korkmaz sonrası bambaşka seviyelere çıkan ve oynadığı futbolla herkesi kendisine hayran bırakan Güney temsilcisi, Kadıköy'de de sürpriz yapmaya çalışacak. Ben zorlu maçta alternatif seçimlerden 2-3 gol tercihini sizlere önermek istiyorum. Kontrollü bir karşılaşma bekliyorum.İngiltere Premier Lig'de West Ham United ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Ligin 8 haftasında West Ham 14, Tottenham ise 15 puanda topladı. David Moyes yönetimindeki West Ham için bu tablo iyi sayılabilir. Ancak Nuno Espirito yönetimindeki Tottenham'ın puanında sorun olmayabilir ama oyununda sıkıntılar var. Harry Kane gibi bir yıldız, ligde ilk golünü geçen hafta Newcastle deplasmanında atabildi. West Ham United'ın Tottenham A planlarını devre dışı bırakması halinde, Nuno Espirito'nun neler yapabileceğini görmek lazım. Sonuçlar gelebilir ama Tottenham ile Nuno Espirito'nun uyumu henüz güven vermiyor. Premier Lig'de oynadığı son iki iç saha maçını kaybeden West Ham, maça daha agresif çıkacaktır. Önerim karşılıklı gol var seçeneğinden yana olacak.İngiltere Premier Lig'de Brentford ile Leicester City karşı karşıya gelecek. Geçen hafta Chelsea'ye 1-0 kaybeden Brentford, şimdi önemli bir maça daha çıkacak. Brentford, Mart 1953'teki 3-2'lik galibiyetten bu yana Leicester ile oynadığı hiçbir resmi karşılaşmayı kazanamadı (1B,, 6M). Bu tarihi seriye son vermeyi planlayan Brentford, Premier Lig'e yeniden yükseldiği sezonda, Leicester'ı devirmeyi her şeyden fazla istiyor. Üstelik karşılarında Premier Lig'de oynadığı son dört maçta ikişer gol yiyen Leicester var. Geçen hafta Çağlar Söyüncü'nün gol attığı maçta Manchester United'ı 4-2 mağlup ettiler ama Leicester savunma olarak istediği seviyede değil. Kıran kırana geçmesini beklediğim mücadelede iki takım da goller bulacaktır. Taraf bahisi riskine gerek olmadığını düşünüyorum.İngiltere Premier Lig'de Manchester United ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Manchester United, hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde geriden gelerek Atalanta maçını kazandı ama Ole Gunnar Solskjaer'e karşı güven oranı iyice dibe vurdu. Cristiano Ronaldo'nun yaşanan puan kayıplarından mutsuz olduğu ciddi şekilde dillendirilmeye başlandı. Şimdi de ligde son 10 maçta sadece 1 kez yenebildikleri (6B, 3M) Liverpool ile oldukça sert bir maça çıkacaklar. Manchester United'a konuk olduğu son Premier Lig maçını kazanan Liverpool, özellikle rakibinin savunmadaki sorunlarını en iyi şekilde değerlendirmenin planlarını yapıyor. 2,5 Üst bitmesini beklediğim maçta riski bir seviyeye arttırarak 3,5 Üst'ü de düşünebiliriz. Bu maç yine gollü geçecektir.İtalya Serie A'nın 9'uncu haftasında Atalanta sahasında Udinese'yi konuk edecek. Atalanta, hafta içinde ilk yarısını 2-0 önde kapattığı karşılaşmada Manchester deplasmanından puansız döndü. İkinci yarı kalelerinde 3 gol birden gördüler. Udinese ise sezona iyi başladı ancak devamı gelmedi. 5 haftadır galibiyete hasretler. Savunmadaki sıkıntılarının önüne bir türlü geçemiyorlar. Atalanta bu sezon iç sahada sıkıntı yaşıyor. 4 maçta sadece 1 kere kazanabildiler. 3 puan için Udinese uygun bir rakip. Haftanın güven veren maçlarından birisi olur.İspanya LaLiga'da Barcelona sahasında Real Madrid'i konuk edecek. Son yılların en sıradan El Clasico'su olabilir. Ronaldo'nun arıdndan Messi'nin de yokluğuyla ilginç bir maç olacak. Barcelona Valencia galibiyetinin ardından Şampiyonlar Ligi'nde de Dynamo Kiev'i tek golle geçti. Real Madrid ise 3 maçlık kazanamama serisini Shakhtar deplasmanında 5-0 ile sonlandırdı. Barcelona'da Aguero, Fati gibi isimlerin dönüşü hücum anlamında çeşitlilik kazandı. Diğer tarafta ise güvenilen isim Benzema. Hem atıyor hem attırıyor. Bu maç diğer maçlardan farklı olacaktır. Karşılıklı gol var oynayıp, keyfini çıkarmak gerekiyor.İtalya Serie A'nın 9'uncu haftasında lider Napoli deplasmanda Roma'nın konuğu olacak. Napoli ligde yoluna kayıpsız devam ediyor. 8 maç sonunda 24 puandalar. Avrupa Ligi'nde de hafta ortasında rahat kazandılar. Mourinho ve ekibi ise hafta ortasında hezimete uğradı. Bodo Glimt deplasmanından 6-1'lik mağlubiyetle döndüler. Bu takımı iki yönde de etkileyebilir. Motive de edebilir, daha büyük sıkıntılar da doğurabilir. Napoli'nin pozisyon ve gol bulmasında hiçbir sıkıntı yok. Roma iç sahada skor üretebilir ancak Napoli bir şekilde kazanacaktır. Banko kuponlarda 02çş ve kg var yer almalı.Fransa Ligue 1'de 11'inci haftanın kapanış karşılaşmasında Marsilya sahasında Paris Saint Germain'i konuk edecek. PSG, Rennes mağlubiyetinin ardından çıktığı 2 maçı da kazanmayı başardı. Son 10 maçta 8 galibiyet aldılar. Marsilya ise Lille mağlubiyetinin ardından Lorient'i rahat geçti. Perşembe günü de deplasmanda Lazio ile zorlu bir maç oynadılar. PSG'de Messi, Şampiyonlar Ligi'nde takımını sırtlıyor. Mbappe de hem gol hem de asistleriyle takımına destek olmaya devam ediyor. Zorlu bir maç. Marsilya da iç sahada geri adım atmayacaktır. Banko kuponlara önerim doğrudan PSG galibiyetini önereceğim. Bunun yanında Marsilya'nın da gol bulması muhtemel. Kg var ve PSG kazanır 2.5 üstü olur seçenekleri de kuponlara girebilir.İtalya Serie A'da 9'uncu hafta Inter – Juventus mücadelesiyle kapanacak. Bu maç öncesinde Inter, 17 puanla 4, Juventus ise 14 puanla 7'nci sırada yer alıyor. Juventus, Malmö maçıyla birlikte güzel bir seri yakaladı. 8 maçın 7'sini kazandılar. Bunun yanında son 4 maçı gol yemeden kazandıklarını hatırlatalım. Inter, ise Lazio deplasmanında öne geçmesine rağmen sahadan mağlup ayrıldı. Onlar da bu sezon savunmada aksıyorlar. Şanslar eşit, taraf bahsi yerine gole yönelmek daha doğru. Fileler karşılıklı havalanır.