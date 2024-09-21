23 Elazığ FK'nin takım otobüsü yangın hasarı gördü

Elazığ FK'nın takım otobüsünde Kula ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yarınki Karşıyaka maçı için İzmir'e giden otobüste maddi hasar oluşurken, futbolcular ve teknik ekibin sağlık durumu iyi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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23 Elazığ FK'nin takım otobüsü yangın hasarı gördü
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21 Eylül 2024 16:30
TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden 23 Elazığ FK oyuncuları ve teknik ekibini taşıyan otobüsün Kula ilçesinden geçerken motor bölümünde çıkan yangın söndürüldü.

Yarın yapılacak Karşıyaka maçı için İzmir'e giden 23 FE 233 plakalı takım otobüsünün motor bölümünden, Kula Sanayi Kavşağı'nda duman yükseldi.

Futbolcular ve teknik ekibin tahliye ettiği otobüsün arka bölümüne yayılan yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Otobüste maddi hasar meydana gelirken tahliye edilen 34 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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