22 yıl hapis cezası vardı, maç izlerken yakalandı

Bursa'da 22 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahsın yeri polis ekipleri tarafından tespit edildi. Şüpheli, G.Saray maçını kahvehanede izlerken yakalandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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22 yıl hapis cezası vardı, maç izlerken yakalandı
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29 Kasım 2024 13:06
Bursa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan kişi, kahvehanede maç izlerken polislerce yakalandı.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık" suçundan 22 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 24 suç kaydı olan Emrah Aktaş'ı (25) yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, hükümlünün dün akşam Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar maçını televizyondan izlemek için Bağlaraltı Mahallesi'nde bir kahvehaneye gideceği bilgisine ulaştı.

Karşılaşma başladıktan sonra kahvehaneye baskın yapan polislerce maç izlerken yakalanan Aktaş, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edilecek.

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