20 yaşındaki futbolcuda koronavirüs çıktı

ÖLÜM SAYISI 1000'İ GEÇTİ

İtalya, koronavirüs ile mücadelede oldukça zor günler geçirirken, spor dünyasında da üst üste haberler gelmeye devam ediyor.Son olarak Fiorentina'nın 20 yaşındaki Sırp golcüsü'in koronavirüs testleri pozitif çıktı. İtalyan ekibi, oyuncunun evinde karantinada olduğunu ve genç futbolcuyla temasa geçen herkesin de teste tabi tutulduğunu açıkladı.İtalya'da daha önce Serie A ekibi Sampdoria'da 5 oyuncuda birden koronavirüs tespit edilmişti.İtalya'da yeni tip koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1016'ya yükseldi.Çin'den sonra koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da 189 kişinin daha hayatını kaybetmesi nedeniyle ölü sayısı 1016'ya çıktı.İtalyan yetkililer, virüsün şimdiye dek 15 bin 113 kişiye bulaştığını açıkladı.İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelindeki eczaneler ve gıda tedarikçileri hariç tüm mağazaların kapatılması yönünde talimat vermişti.