18'lik genç yıldıza Premier Lig devlerinden kanca!

Brezilya ekibi Corinthians'ta forma giyen 18 yaşındaki Brezilyalı ön libero Gabriel Moscardo için talipler artıyor.



Brezilya basınında yer alan habere göre; Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Moscardo için Liverpool ve Chelsea'nin ardından bir Premier Lig devi daha genç oyuncuya talip oldu.



Ön libero arayışını sürdüren Arsenal'in genç oyuncunun menajeriyle resmen temasa geçtiği belirtildi.



30 MİLYON EURO BEKLENTİ



Haberde, Corinthians'ın Moscardo'nun olası transferi için 30 milyon euro bonservis beklentisinde olduğu ifade edilirken, Chelsea'nin yaz ayında yaptığı 22 milyon euro'luk teklifin reddedildiği hatırlatıldı.



SEZON PERFORMANSI



Bu sezon Corinthians formasıyla 35 karşılaşmaya çıkan genç futbolcu, bu karşılaşmalarda gol veya asist katkısı sağlayamadı. Gabriel Moscardo'nun kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.





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