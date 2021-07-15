15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı, Muğla'da yapıldı

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı sona erdi.



Muğla'nın Menteşe İlçesinden başlayan yarışa, 27 il ve 5 ülkeden 212 sporcu katıldı.



Bisikletçiler, 60 kilometrelik yarışta yaklaşık 1,5 saatte, 15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muğla'nın Marmaris ilçesinde konakladığı ve ayrılmasının ardından suikast timinin saldırıda bulunduğu otele ulaştı.



Bisikletçileri, güzergah boyunca polis helikopteri havadan takip etti.



Dereceye giren sporculara ödülleri Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, Marmaris İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Çam, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Marmaris Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nihat Ekiciler, AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen ile ulusal bisiklet hakemleri verdi.



Yarışmada kategorilerinde dereceye giren sporcular şunlar:



Büyük Erkek:



1- Mehmet Kanat (Trakya Bisiklet)



2- Süleyman Urcu (Pamukkale Gençlikspor)



3- Emin Koçan (Pamukkale Gençlikspor)



Büyük Kadın:



1- Çağla Kök (Niğde Gençlik Spor)



2- Hanna Louven (Muğla Gençlikspor)



Genç Erkek:



1- Mustafa Tekin (Cavidil Spor)



2- Hasan Yağız Öztürk (İtek Bisiklet Spor)



3- Nurettin Emre Oruç (Bursa Büyükşehir Belediyespor)



Genç Kadın:



1- Elifnur Aktı (Bursa Bisikletspor)



Master 35:



1- Mehmet Can Balcı (İtek Bisiklet Spor)



2- Abdullah Yıldırım (Aydın İki Teker Bisiklet)



3- İbrahim Şimşek (Fethiye Gençlik Hizmetleri Spor)



Master 40:



1- Ataman Şekerci (Antalya Gençlik Merkezi)



2- Zafer Kaya (Trakya Bisiklet)



3- Serkan Demirel (Aydın İki Teker Bisiklet)



Master 50:



1- Salih Bahadır Düner (Yalova Belediyespor)



2- Adem Koçay (Nazilli Bisiklet)



3- Zafer Yalın (Yalova Belediyespor)



Yıldız Kadın:



1- Emine Irmak Sezer (Yalova Gençlik Hizmetleri)



2- Sude Naz Köken (Karaman Gençlikspor)



3- Yağmur Karala (Mosso Ege Pedalspor)



Yıldız Erkek A:



1- Göktan Oktay (Ferdi)



2- Ata Alp Selçuk (Ferdi)



3- Berkant Taşçı (Sorisaspor)



Yıldız Erkekler B:



1- Haktan Ramazan Sayan (Atak Gençlikspor)



2- Muhammed Ali Şişman (Antalya Gençlikspor)



3- Murat Coşar (Atak Gençlikspor)



