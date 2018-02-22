12 Dev Adam'ın rakibi İsveç!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu üçüncü maçında İsveç'le karşılaşacak.
22 Şubat 2018 10:45
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu üçüncü maçında Cuma günü İsveç'le karşılaşacak.

Başkent Stockholm'deki Hovet Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak. Karşılaşma, NTV Spor'dan naklen yayınlanacak.

Gruptaki ilk 2 maçında Letonya ve Ukrayna'yı mağlup eden milliler lider durumda yer alırken, son sıradaki İsveç'in ise galibiyeti bulunmuyor.

B Grubu'nda 3. maçlar öncesi puan durumu şöyle: 

 Takım  Maç     G   B    A     Y  Puan  
1. Türkiye  2 2 0 152 133  4 
2. Ukrayna 2 1 1 144 143  3 
3. Letonya  2 1 1 155 158  3 
4. İsveç     2 0 2 149 166  2 
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