12 Dev Adam'ın rakibi İsveç!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu üçüncü maçında Cuma günü İsveç'le karşılaşacak.
Başkent Stockholm'deki Hovet Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak. Karşılaşma, NTV Spor'dan naklen yayınlanacak.
Gruptaki ilk 2 maçında Letonya ve Ukrayna'yı mağlup eden milliler lider durumda yer alırken, son sıradaki İsveç'in ise galibiyeti bulunmuyor.
B Grubu'nda 3. maçlar öncesi puan durumu şöyle:
| Takım
| Maç
| G
| B
| A
| Y
|Puan
|1. Türkiye
|2
|2
|0
|152
|133
| 4
|2. Ukrayna
|2
|1
|1
|144
|143
| 3
|3. Letonya
|2
|1
|1
|155
|158
| 3
|4. İsveç
|2
|0
|2
|149
|166
| 2