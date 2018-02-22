12 Dev Adam'ın rakibi İsveç!

Takım Maç G B A Y Puan 1. Türkiye 2 2 0 152 133 4 2. Ukrayna 2 1 1 144 143 3 3. Letonya 2 1 1 155 158 3 4. İsveç 2 0 2 149 166 2





A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu üçüncü maçında Cuma günü İsveç'le karşılaşacak.Başkent Stockholm'deki Hovet Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak. Karşılaşma, NTV Spor'dan naklen yayınlanacak.Gruptaki ilk 2 maçında Letonya ve Ukrayna'yı mağlup eden milliler lider durumda yer alırken, son sıradaki İsveç'in ise galibiyeti bulunmuyor.B Grubu'nda 3. maçlar öncesi puan durumu şöyle: