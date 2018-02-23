12 Dev Adam'ın İsveç'te nefesi yetmedi!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'ndaki üçüncü maçında İsveç'e deplasmanda 59-58 yenildi.



Gruptaki Ukrayna ve Letonya müsabakalarını kazanan milli takım, İsveç karşısında ilk mağlubiyetini yaşadı.



Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakanın ilk bölümünde Göksenin Köksal, Ali Muhammed ve Sertaç Şanlı ile etkili olan A Milli Takım, Eriksson ile Czerapowicz'in skor bulmasını engellemekte başaralı olamayınca 8. dakikada 12-9 geriye düştü. İsveç, ilk periyodu 15-13 önde geçti.



İkinci çeyreğe iyi başlayan taraf ev sahibi ekip oldu. Ay-yıldızlı ekibin skor üretmekte zorlandığı bölümde, Spires, Czerapowicz, Borg, Massamba ve Eriksson ile basketler kazanan İsveç, 15. dakikada 9 sayılık (29-20) fark yakaladı. Ardından savunmasını sertleştirerek pota altını iyi kapatan milliler, Metecan Birsen, Buğrahan Tuncer ve Sertaç Şanlı'nın basketleriyle 9-0'lık bir seri yakalayıp devreye girilirken 29-29 eşitliği yakaladı.



Çekişmeli başlayan ikinci yarıda Ali Muhammed ve Melih Mahmutoğlu'nun 3 sayılık basketleriyle sayılar bulan milli takım, özellikle savunma ribauntlarında kötü bir performans ortaya koydu. Spires'in skorer oyunuyla kontrolü elinde tutan İsveç, 28. dakikada 10 sayılık (48-38) farka ulaştı. Ev sahibi ekip, son çeyreğe 11 sayı farkla 50-39 üstün girdi.



İsveç, son çeyreğe de iyi başlayan taraf oldu. İyi savunma yapan ev sahibi ekip, pota altında Eriksson, Massamba ve Gaddefors ile skor üretmeyi sürdürerek 35. dakikayı 58-45 önde geçti. Son bölümde Ali Muhammed ve Melih Mahmutoğlu'nun üst üste bulduğu basketlerle 10-0'lık bir seri yakalayan milli takım, 38. dakikaya girilirken farkı 3 sayıya (58-55) indirdi. Karşılaşmanın kalan bölümü büyük heyecana sahne oldu. Massamba'nın serbest atıştan kaydettiği 1 sayı sonrası Melih Mahmutoğlu'nun üç sayılık basketi, son dakikaya girilirken farkı 1'e (59-58) indirdi. Bitime 2 saniye kala İsveç pota altında dışarı çıkan top sonrası hakemler, tekrar görüntüyü izledikten sonra hücumu milli takıma verdi. Son hücumda Sertaç Şanlı'nın şutu girmedi ve İsveç maçtan 59-58 galip ayrıldı.



- Maçtan notlar



İsveç-Türkiye karşılaşmasında, ülkenin kulüp ve milli takımlar seviyesinde basketbol seyirci rekoru kırıldı. Daha önce bir basketbol müsabakasında 7 bin 120 kişi olan rekorun, bu karşılaşmada 8 bin 45 kişi ile kırıldığı duyuruldu.



Karşılaşmaya Türklerin ilgisi de yüksek oldu. Salonun yarısına yakını Türk basketbolseverler tarafından dolduruldu. Gurbetçi vatandaşların, ellerinde çok sayıda Türk bayrağı ile tribünde yerlerini almaları dikkati çekti.



Salon: Hovet Arena



Hakemler: Vicente Bulto (İspanya), Oskars Lucis (Letonya), Ciprian Stoica (Romanya)



İsveç: Massamba 7, Czerapowicz 12, Gaddefors 6, Eriksson 13, Birgander, Spires 16, Hakanson 3, Pahlmblad, Lindqvist, Borg 2



Türkiye: Ali Muhammed 10, Göksenin Köksal 2, Metecan Birsen 5, Metin Türen, Sertaç Şanlı 10, Ege Arar 4, Melih Mahmutoğlu 12, Kenan Sipahi 10, Tolga Geçim, Buğrahan Tuncer 3, Doğuş Balbay 2, Furkan Aldemir



1. Periyot: 15-13



Devre: 29-29



3. Periyot: 50-39



Beş faulle çıkan: 32.35 Metecan Birsen (Türkiye)



