10 soruda Fenerbahçe'nin dünü, bugünü ve geleceği

Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak ligin ikinci devresinde üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası bu hedefinden uzaklaşan ve teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin dünü, bugünü ve geleceği hakkında 10 sorumuz var.