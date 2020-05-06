10 soruda Fenerbahçe'nin dünü, bugünü ve geleceği

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk isteyen Fenerbahçe'de neler olacak?

Haber; Sporx.com
10 soruda Fenerbahçe'nin dünü, bugünü ve geleceği
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06 Mayıs 2020 12:40
Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak ligin ikinci devresinde üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası bu hedefinden uzaklaşan ve teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin dünü, bugünü ve geleceği hakkında 10 sorumuz var.


 
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