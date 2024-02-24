10 kişili Brighton puanı 95'te aldı!

Premier Lig 26. hafta maçında Brighton ile Everton, 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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10 kişili Brighton puanı 95'te aldı!
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24 Şubat 2024 20:00
Premier Lig 26. hafta maçında Brighton ile Everton karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Everton'ın golünü 73. dakikada Jarrad Branthwaite kaydederken, Brighton'a beraberliği getiren gol 90+5'te Lewis Dunk'tan geldi.

Brighton'da Billy Gilmour, karşılaşmanın 81. dakikasında kırmızı kart gördü. 

Bu sonuçla Brighton puanını 39'a çıkardı. Galibiyet hasreti 10 maça çıkan Everton ise 21 puana yükseldi.

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