Premier Lig 26. hafta maçında Brighton ile Everton karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Everton'ın golünü 73. dakikada Jarrad Branthwaite kaydederken, Brighton'a beraberliği getiren gol 90+5'te Lewis Dunk'tan geldi.
Brighton'da Billy Gilmour, karşılaşmanın 81. dakikasında kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla Brighton puanını 39'a çıkardı. Galibiyet hasreti 10 maça çıkan Everton ise 21 puana yükseldi.
Everton'ın golünü 73. dakikada Jarrad Branthwaite kaydederken, Brighton'a beraberliği getiren gol 90+5'te Lewis Dunk'tan geldi.
Brighton'da Billy Gilmour, karşılaşmanın 81. dakikasında kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla Brighton puanını 39'a çıkardı. Galibiyet hasreti 10 maça çıkan Everton ise 21 puana yükseldi.
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