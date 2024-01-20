Trendyol Süper Lig 21. hafta maçında Başakşehir, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaştı.



Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Konuk ekip getiren 45. dakikada Flavio Paoletti kendi kalesine attığı golle öne geçti. Salih Dursun bu gole 88. dakikada karşılık verdi. Maçta başka gol çıkmadı ve taraflar sahadan 1 puanla ayrıldı.



Fatih Karagümrük'te Davide Biraschi 74 ve 76. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonucu oyun dışında kaldı.



FENERBAHÇE MAÇINDA YOK



Başakşehir'de, Fatih Karagümrük maçında sarı kart gören savunma oyuncusu Jerome Opoku cezalı duruma düştü. Opoku, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.



Çağdaş Atanlı Başakşehir, 7 maçlık yenilmezlik serisini sürdürdü. Şota yönetimindeki Karagümrük ise ligde oynanan son 7 maçta sadece 1 galibiyet aldı.



Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 28 yaptı. Fatih Karagümrük ise 21 puana çıktı.



Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Karagümrük ise MKE Ankaragücü deplasmanına gidecek.



MAÇTAN DAKİKALAR



15. dakikada Deniz Türüç'ün ortasında Fatih Karagümrük savunmasının uzaklaştıramadığı top, ceza alanı çizgisinin üzerinde Figueiredo'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden şutunda top üstten auta çıktı.



41. dakikada Teklic'in sağdan ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Serdar Dursun'un kafa vuruşunda, top kalecide kaldı.



44. dakikada Onur Ergün'ün pasında ceza sahasının hemen dışında topu kontrol eden Berkay Özcan'ın köşeye plase şutunda, kaleci meşin yuvarlağı direk dibinde kornere çeldi.



45. dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. Deniz Türüç'ün savunma arkasına ara pasında altıpasın sağında topla buluşan Berkay Özcan'ın yerden vuruşunda, Paoletti'ye çarpan top filelerle buluştu: 0-1



45+2. dakikada ceza yayı üzerinde Eysseric'in pasında penaltı noktası gerisinden Bertolacci'nin vuruşunda, kaleci topu oyun alanına çeldi.



Karşılaşmanın ilk yarısını RAM Başakşehir, 1-0 önde tamamladı.



50. dakikada RAMS Başakşehir gole çok yaklaştı. Piatek'in ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda kaleci topu oyun alanına çeldi. Atağın devamında Figueiredo'nun altı pas içerisinden tamamlamak istediği meşin yuvarlağı kaleci Sirigu son anda çizgi üzerinden uzaklaştırdı.



52. dakikada soldan Figueiredo'nun ortasında altı pas üstünde Ömer Ali Şahiner'in kafa vuruşunda top yandan auta gitti.



53. dakikada Paoletti'nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı direk dibinden kornere çeldi.



88. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük beraberliği yakaladı. Hücum yönünün sağından Eysseric'in kullandığı köşe vuruşunda altı pas üzerinde iyi yükselen Salih Dursun'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.



Karşılaşma, 1-1 eşitlikle tamamlandı.



Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu



Hakemler: Ümit Öztürk, Ceyhun Sesigüzel, Murat Tuğberk Curbay



VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Veseli, Salih Dursun, Ceccherini (Dk. 46 Biraschi), Levent Mercan, Bertolacci (Dk. 79 Emir Tintiş), Paoletti, Güven Yalçın (Dk. 90+1 Lawrance), Eysseric, Teklic (Dk. 60 Lasagna), Serdar Dursun (Dk. 79 Can Keleş)



RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Duarte, Dubois, Opoku, Lima, Deniz Türüç, Onur Ergün (Dk. 86 Mahmut Tekdemir), Berkay Özcan (Dk. 90+1 Aleksic), Ömer Ali Şahiner (Dk. 72 Emirhan İlkhan), Piatek, Figueiredo (Dk. 72 Keny)



Goller: Dk. 45 Paoletti (Kendi kalesine) (RAMS Başakşehir), Dk. 88 Salih Dursun (VavaCars Fatih Karagümrük)



Kırmızı kart: Dk. 76 Biraschi (VavaCars Fatih Karagümrük)



Sarı kartlar: Dk. 56 Opoku, Dk. 58 Deniz Türüç (RAMS Başakşehir), Dk. 90+4 Eysseric (VavaCars Fatih Karagümrük)



