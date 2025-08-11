1. Lig'de Kazımcan Karataş yarışı!

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen ve ayrılması beklenen Kazımcan Karataş, 1. Lig ekiplerinin gözdesi oldu.
Galatasaray'dan Ali Turap Bülbül'ü kiralayan Ümraniyespor, Kazımcan Karataş'ı da kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
İstanbul temsilcisi, Kazımcan Karataş'ın kiralık transferi için Galatasaray'ın kapısını çaldı.
Ümraniyespor'un ardından Amedspor da 22 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor. Amedspor'un kısa süre içerisinde Galatasaray'la temasa geçmesi bekleniyor.
Kazımcan Karataş'ı yeni sezonda kadroda düşünmeyen Galatasaray, genç futbolcu için gelecek tüm tekliflere sıcak bakıyor.
Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Kazımcan Karataş, geçen sezonu da kiralık olarak Orenburg'ta geçirmişti.
