NBA efsanesi Shaquille O'Neal, BIG3 playoffları sırasında eski süperstar Dwight Howard ile ilişkisine dair yıllardır süren spekülasyonlara nokta koydu.Los Angeles Riot'ın Chicago Triplets ile oynadığı maçta kenarda bulunan O'Neal, eski Orlando Magic yıldızıyla geçmişine dair konuştu. Uzun yıllardır NBA takipçileri, özellikle Howard'ın O'Neal'ın oyunculuk kariyeri sonrasında yıldızlaşmasıyla birlikte, iki pivot arasında sorun olup olmadığını merak ediyordu.diyen Shaq, iddiaları netleştirdi.O'Neal ayrıca, basında çıkan aksine söylentilere rağmen Howard'ın Hall of Fame törenindebelirtti.Howard ve O'Neal, kariyerleri boyunca sık sık kıyaslandı. İkisi de ligin en dominant uzunları olarak fiziksel güçleri, atletizmleri ve pota koruma becerileriyle fark yaratıyordu. Howard, 2009'da Orlando'yu NBA Finalleri'ne taşımış, bu süreçte LeBron James'li Cleveland Cavaliers'ı Doğu Konferansı finallerinde elemişti.Dört kez şampiyonluk ve üç kez Finaller MVP'si kazanan O'Neal ise, Howard'ın elit pivotlar arasındaki konumu hakkında sık sık sorularla karşılaşıyordu. Bu durum, Shaq'ın eleştirilerinin "kişisel" algılanmasına ve rekabet söylentilerinin büyümesine yol açmıştı.O'Neal'in bu açıklamalarıyla, NBA'de kuşaklar arası süren en uzun tartışmalardan biri kapanmış oldu. Howard kariyerine BIG3'te devam ederken, Shaq hâlâ TNT'deki yorumculuğu ve kamuoyu önündeki etkinliğiyle basketbolun en güçlü seslerinden biri olmayı sürdürüyor.