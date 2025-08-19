19 Ağustos
Ferencvaros-Qarabag FK
22:00
19 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Pafos FC
22:00
19 Ağustos
Rangers-Club Brugge
22:00
19 Ağustos
Real Madrid-Osasuna
22:00
19 Ağustos
Peterborough-Barnsley
21:45
19 Ağustos
AFC Wimbledon-Cardiff City
21:45
19 Ağustos
Huddersfield -Doncaster Rovers
21:45
19 Ağustos
Wycombe Wanderers-Exeter City
21:45
19 Ağustos
Luton Town-Wigan Athletic
21:45
19 Ağustos
Stockport County-Bradford City
21:45
19 Ağustos
Mansfield Town-Blackpool
21:45
19 Ağustos
Port Vale-Stevenage
21:45
19 Ağustos
Plymouth Argyle-Leyton Orient
21:45
19 Ağustos
Lyn-Egersund
20:00

Shaq: "Dwight'la aramız hâlâ iyi, törende olacağım!"

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, BIG3 playoffları sırasında eski süperstar Dwight Howard ile ilişkisine dair yıllardır süren spekülasyonlara nokta koydu.

calendar 19 Ağustos 2025 14:11
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Shaq: 'Dwight'la aramız hâlâ iyi, törende olacağım!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



NBA efsanesi Shaquille O'Neal, BIG3 playoffları sırasında eski süperstar Dwight Howard ile ilişkisine dair yıllardır süren spekülasyonlara nokta koydu.

Los Angeles Riot'ın Chicago Triplets ile oynadığı maçta kenarda bulunan O'Neal, eski Orlando Magic yıldızıyla geçmişine dair konuştu. Uzun yıllardır NBA takipçileri, özellikle Howard'ın O'Neal'ın oyunculuk kariyeri sonrasında yıldızlaşmasıyla birlikte, iki pivot arasında sorun olup olmadığını merak ediyordu.

"Aramızda konuştuk, meseleyi hallettik. Onun düşündüğü gibi ondan nefret etmiyordum. Bunu kendisine açıkça söyledim," diyen Shaq, iddiaları netleştirdi.


O'Neal ayrıca, basında çıkan aksine söylentilere rağmen Howard'ın Hall of Fame töreninde orada olacağını da belirtti.

Howard ve O'Neal, kariyerleri boyunca sık sık kıyaslandı. İkisi de ligin en dominant uzunları olarak fiziksel güçleri, atletizmleri ve pota koruma becerileriyle fark yaratıyordu. Howard, 2009'da Orlando'yu NBA Finalleri'ne taşımış, bu süreçte LeBron James'li Cleveland Cavaliers'ı Doğu Konferansı finallerinde elemişti.

Dört kez şampiyonluk ve üç kez Finaller MVP'si kazanan O'Neal ise, Howard'ın elit pivotlar arasındaki konumu hakkında sık sık sorularla karşılaşıyordu. Bu durum, Shaq'ın eleştirilerinin "kişisel" algılanmasına ve rekabet söylentilerinin büyümesine yol açmıştı.

O'Neal'in bu açıklamalarıyla, NBA'de kuşaklar arası süren en uzun tartışmalardan biri kapanmış oldu. Howard kariyerine BIG3'te devam ederken, Shaq hâlâ TNT'deki yorumculuğu ve kamuoyu önündeki etkinliğiyle basketbolun en güçlü seslerinden biri olmayı sürdürüyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.