Ziraat Türkiye Kupası tek maçla başladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2021-2022 sezonu oynanan tek maçla başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ziraat Türkiye Kupası tek maçla başladı
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07 Eylül 2021 17:56
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda 2021-2022 sezonu yapılan tek maçla başladı.

Birinci eleme turunun ilk müsabakasında TFF 3. Lig ekipleri Batman Petrolspor ile Hendekspor karşı karşıya geldi. Batman Stadı'nda yapılan maçı 1-0 kazanan konuk takım, tur atladı.

TFF 3. Lig'den 10 takımın mücadele ettiği ilk turda diğer 4 karşılaşma ise yarın yapılacak.


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