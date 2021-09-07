Ziraat Türkiye Kupası tek maçla başladı

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda 2021-2022 sezonu yapılan tek maçla başladı.



Birinci eleme turunun ilk müsabakasında TFF 3. Lig ekipleri Batman Petrolspor ile Hendekspor karşı karşıya geldi. Batman Stadı'nda yapılan maçı 1-0 kazanan konuk takım, tur atladı.



TFF 3. Lig'den 10 takımın mücadele ettiği ilk turda diğer 4 karşılaşma ise yarın yapılacak.



