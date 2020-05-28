Ziraat Türkiye Kupası fikstürü belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının tarihleri TFF tarafından ilan edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Ziraat Türkiye Kupası fikstürü belli oldu!
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28 Mayıs 2020 16:53
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının tarihlerini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Ziraat Türkiye Kupası açıklaması şöyle:

"Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının tarihleri belirlenmiştir. Buna göre; 16 Haziran Salı günü Fenerbahçe-Trabzonspor, 18 Haziran Perşembe günü Aytemiz Alanyaspor - Fraport-TAV Antalyaspor maçları oynanacaktır."

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