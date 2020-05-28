Ziraat Türkiye Kupası fikstürü belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının tarihlerini açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Ziraat Türkiye Kupası açıklaması şöyle:
"Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının tarihleri belirlenmiştir. Buna göre; 16 Haziran Salı günü Fenerbahçe-Trabzonspor, 18 Haziran Perşembe günü Aytemiz Alanyaspor - Fraport-TAV Antalyaspor maçları oynanacaktır."
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TFF'den yapılan açıklamaya göre Ziraat Türkiye Kupası açıklaması şöyle:
"Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının tarihleri belirlenmiştir. Buna göre; 16 Haziran Salı günü Fenerbahçe-Trabzonspor, 18 Haziran Perşembe günü Aytemiz Alanyaspor - Fraport-TAV Antalyaspor maçları oynanacaktır."
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın