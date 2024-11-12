Ziraat Bankkart, avantajı aldı

CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında Ziraat Bankkart, VaLePa'yı 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ziraat Bankkart, avantajı aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Kasım 2024 22:48
Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında konuk olduğu Fin kulübü VaLePa'yı 3-1 mağlup etti.

Ziraat Bankkart, Sastamala kentiyle aynı adı taşıyan spor salonunda oynanan karşılaşmayı 25-20, 25-11, 22-25 ve 25-15'lik setlerle kazandı.

Tur atlayan taraf, 20 Kasım'da Ankara'da oynanacak rövanş maçının ardından belli olacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery