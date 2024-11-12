Ziraat Bankkart, avantajı aldı

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında konuk olduğu Fin kulübü VaLePa'yı 3-1 mağlup etti.
Ziraat Bankkart, Sastamala kentiyle aynı adı taşıyan spor salonunda oynanan karşılaşmayı 25-20, 25-11, 22-25 ve 25-15'lik setlerle kazandı.
Tur atlayan taraf, 20 Kasım'da Ankara'da oynanacak rövanş maçının ardından belli olacak.
Ziraat Bankkart, Sastamala kentiyle aynı adı taşıyan spor salonunda oynanan karşılaşmayı 25-20, 25-11, 22-25 ve 25-15'lik setlerle kazandı.
Tur atlayan taraf, 20 Kasım'da Ankara'da oynanacak rövanş maçının ardından belli olacak.