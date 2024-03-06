Zion: "All-Star seçilirsem, Smaç Yarışması'na da katılırım"

New Orleans Pelicans'ın forveti Zion Williamson, All-Star seçilmesi halinde Smaç Yarışması'na katılacağını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Zion: 'All-Star seçilirsem, Smaç Yarışması'na da katılırım'
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06 Mart 2024 12:26
New Orleans Pelicans'ın forveti Zion Williamson, All-Star seçilmesi halinde Smaç Yarışması'na katılacağını söyledi.

Williamson, All-Star Hafta Sonu'nun en merakla beklenen etkinliklerinden Smaç Yarışması'na yalnızca All-Star seçilmesi şartyla katılacağını ifade etti.

Geçtiğimiz gece Toronto Raptors'a karşı alınan 139-98'lik galibiyette 16 sayı atan Williamson, maç sonrası kendisine gelecekte Smaç Yarışması'nda yer almayı düşünüp düşünmediği sorulduğunda, şu yanıtı verdi:

"Önce üzerime düşeni yaparak All-Star olmam lazım. All-Star maçında olursam, Smaç Yarışması'na da katılırım. Olmazsam, katılmam."

Williamson, ikinci sezonu olan 2021 yılında ilk kez All-Star olmuş, fakat ayak sakatlığı nedeniyle sonraki sezonun tamamını kaçırmıştı.

Pelicans'ın yıldızı geçtiğimiz yıl da tekrar All-Star seçilmiş, ancak dizindeki sakatlık nedeniyle maçta forma giyememişti.

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