Zidane'ın 29 yaşındaki oğlu futbolu bırakıyor!

Zinedine Zidane'ın oğlu Enzo Zidane, kariyeriyle ilgili flaş bir karar almaya hazırlanıyor.



AS'ta yer alan habere göre; Zidane'ın 29 yaşındaki oğlu Enzo Zidane, 1 yıldır kendisine kulüp bulamamasının ardından futbolu bırakmaya hazırlanıyor.



Haberde, Enzo Zidane'ın hiçbir kulüpte kendisine yer edinemediğinden ve her yıl kulüp değiştirmesinden bahsedilirken, oyuncunun bu durumdan mutsuz olduğu ifade edildi.



Son olarak İspanya 3. Lig ekibi Fuenlabrada'da oynayan ve 1 Temmuz 2023 tarihinden bu yana kulüpsüz olan Zidane'ın futbolu bırakacağı ifade edildi.



KARİYERİ



On numara pozisyonunda görev yapan Enzo Zidane, çıktığı 203 maçta 13 gol ve 24 asistlik performans sergiledi.





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