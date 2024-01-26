Zidane'dan Cezayir'in tekifine ret

Son olarak Real Madrid'i çalıştıran ve 2021 yılından bu yana herhangi bir takımı çalıştırmayan Fransız teknik adam Zinedine Zidane'a sürpriz bir teklif geldi.



L'Equipe'in haberine göre; Milli takımının başına tecrübeli bir teknik direktör arayan Cezayir Futbol Federasyonu, Zinedine Zidane'a milli takımın başına geçmesi için teklif götürdü.



ZIDANE'DAN CEZAYİR'İN TEKLİFİNE RET



Zinedine Zidane'ın bu teklif karşısında gurur duyduğu ancak Cezayir Futbol Federasyonu'nun yaptığı bu teklifi geri çevirdiği ifade edildi.



AVRUPA'DA ÇALIŞMAK İSTİYOR



Haberde, Zidane'ın Avrupa'dan gelecek iyi bir teklife sıcak bakabileceği öne sürüldü.



