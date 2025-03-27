Zeki Çelik'in Lecce karşısında oynaması zor

Roma'da forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik'in Lecce karşısında oynaması beklenmiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Zeki Çelik'in Lecce karşısında oynaması zor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Mart 2025 19:09
Roma'da sağ bek olarak görev yapan milli futbolcu Zeki Çelik, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Athletic Club'a karşı sakatlanmasının ardından sahalardan uzak kalmıştı.

Il Tempo'nun haberine göre, Türk futbolcu bu sabah takımla antrenmana geri döndü ve sol uyluğundaki bulunan birinci derece yırtıktan tamamen kurtuldu.

Yine de Lecce'de, Via del Mare Stadyumu'nda forma giymesi zor görünüyor. Çünkü oyuncu, antrenmanın yalnızca bir bölümünde takımla birlikte çalıştı.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery