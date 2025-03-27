Zeki Çelik'in Lecce karşısında oynaması zor

Roma'da sağ bek olarak görev yapan milli futbolcu Zeki Çelik, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Athletic Club'a karşı sakatlanmasının ardından sahalardan uzak kalmıştı.



Il Tempo'nun haberine göre, Türk futbolcu bu sabah takımla antrenmana geri döndü ve sol uyluğundaki bulunan birinci derece yırtıktan tamamen kurtuldu.



Yine de Lecce'de, Via del Mare Stadyumu'nda forma giymesi zor görünüyor. Çünkü oyuncu, antrenmanın yalnızca bir bölümünde takımla birlikte çalıştı.



