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Zajc: "Gol ve asistler yapmak istiyorum"

Fenerbahçe'nin Serie A Ligi ekiplerinden Empoli'den kadrosuna kattığı Slovenyalı yıldız Miha Zajc, basına açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Zajc: 'Gol ve asistler yapmak istiyorum'
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08 Şubat 2019 19:46
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Empoli'den kadrosuna kattığı Miha Zajc, Beın Sports'a konuştu. 

24 yaşındaki orta saha oyuncusu, çok iyi ve mutlu ettiğini söylerken, "Çok mutluyum, çok iyi hissediyorum. Bu takıma yardım edeceğimi düşünüyorum." dedi. 

"10 NUMARA OYNUYORUM"

Konuşmasının devamında 10 numara pozisyonunda oynamayı sevdiğini dile getiren Zajc, "10 numara poziysonunda oynuyorum. En sevdiğim pozisyon bu. Ofansif orta saha pozisyonunda oynuyorum. Gol ve asistler yapmak istiyorum." dedi. 

Son olarak, Türk Ligi'ne dair çok fazla şey bildiğini ve Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce araştırdığını aktaran Slovenyalı yıldız, "Çok fazla şey biliyorum. Milli takımdan bir çok arkadaşım Türkiye'de oynadım, Skubicve Rotman gibi. Ayrıca, Salih Uçan'a da sordum, izlenimlerim çok iyi." diyerek görüşlerini dile getirdi. 

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