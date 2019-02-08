"10 NUMARA OYNUYORUM"

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Empoli'den kadrosuna kattığı Miha Zajc, Beın Sports'a konuştu.24 yaşındaki orta saha oyuncusu, çok iyi ve mutlu ettiğini söylerken, "Çok mutluyum, çok iyi hissediyorum. Bu takıma yardım edeceğimi düşünüyorum." dedi.Konuşmasının devamında 10 numara pozisyonunda oynamayı sevdiğini dile getiren Zajc, "10 numara poziysonunda oynuyorum. En sevdiğim pozisyon bu. Ofansif orta saha pozisyonunda oynuyorum. Gol ve asistler yapmak istiyorum." dedi.Son olarak, Türk Ligi'ne dair çok fazla şey bildiğini ve Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce araştırdığını aktaran Slovenyalı yıldız, "Çok fazla şey biliyorum. Milli takımdan bir çok arkadaşım Türkiye'de oynadım, Skubicve Rotman gibi. Ayrıca, Salih Uçan'a da sordum, izlenimlerim çok iyi." diyerek görüşlerini dile getirdi.