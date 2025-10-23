Yunus Akgün yine boş geçmedi

Avrupa maçlarında bambaşka bir performansa imzasını atan Yunus Akgün, Bodo Glimt önünde de bunu sahaya yansıttı.Karşılaşmanın 60. dakikasında Victor Osimhen'in yaptığı hücum baskısı sonrasında topla buluşan Yunus'un şutu kaleci Haikin'den döndü.Ardından topu tamamlayıp fileleri bulan Yunus, bu sezon Frankfurt deplasmanının ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci golünü attı.Yunus geçen sezon da UEFA Avrupa Ligi'ni attığı 5 golle tamamlamıştı.