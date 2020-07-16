Yılmaz Vural: "Allah, bize Fatih Terim şansı versin"

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, TFF 1. Lig'deki son hafta öncesinde yine konuşulan bir açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Yılmaz Vural: 'Allah, bize Fatih Terim şansı versin'
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16 Temmuz 2020 15:56
TFF 1. Lig'de son haftaya 57 puanla dördüncü sırada giren Akhisarspor'da teknik direktör Yılmaz Vural çarpıcı bir açıklama yaptı.

Yılmaz Vural, A Milli Takım'ın Fatih Terim döneminde İzlanda'yı Selçuk İnan'ın frikik golüyle 1-0 yenerek, Kazakistan'ın da Letonya karşısında galibiyet almasının ardından 2016 Avrupa Şampiyonası'na gitmesine gönderme yaptı.

Deneyimli teknik Adam Yılmaz Vural, TRT Spor'a yaptığı açıklamada "Keçiörengücü ile oynayacağız. Kazanmamız halinde, Erzurumspor kaybeder, Adana Demirspor puan kaybederse biz çıkacağız. Allah bize Fatih Terim şansı versin." dedi.

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