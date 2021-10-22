Yedlin: "Rakip çok iyiydi, biz amacımıza ulaştık"

Galatasaray'da DeAndre Yedlin, Lokomotiv Moskova'yı 1-0 yendikleri maçın sonrasında açıklamalar yaptı.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Yedlin: 'Rakip çok iyiydi, biz amacımıza ulaştık'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ekim 2021 00:17
Galatasaray'da DeAndre Yedlin, Lokomotiv Moskova'yı 1-0 yendikleri maçın sonrasında konuştu.

Maçta yaşadığı sakatlık pozisyonu sorulan ABD'li oyuncu, "Ufak bir sakatlığım oldu, oyunumu biraz zorladı ama burada puanlarımızı aldık. En önemli olan buydu" dedi.

3 puanın önemine dikkat çeken Yedlin, "Zor bir maçtı. Lokomotiv çok çok iyi oynadı, biz de elimizden gelenin en iyisini vermeye çalıştık. Bizim için önemli olan buydu ve gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.