Yedlin: 'Rakip çok iyiydi, biz amacımıza ulaştık'

Galatasaray'da DeAndre Yedlin, Lokomotiv Moskova'yı 1-0 yendikleri maçın sonrasında konuştu.



Maçta yaşadığı sakatlık pozisyonu sorulan ABD'li oyuncu, "Ufak bir sakatlığım oldu, oyunumu biraz zorladı ama burada puanlarımızı aldık. En önemli olan buydu" dedi.



3 puanın önemine dikkat çeken Yedlin, "Zor bir maçtı. Lokomotiv çok çok iyi oynadı, biz de elimizden gelenin en iyisini vermeye çalıştık. Bizim için önemli olan buydu ve gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.





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