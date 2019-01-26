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Yasin Öztekin'den Galatasaray isyanı!

Göztepe - Galatasaray maçına yedek başlayan Yasin Öztekin, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Yasin Öztekin'den Galatasaray isyanı!
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26 Ocak 2019 21:45
Göztepe'de Galatasaray karşısında maça yedek başlayan ve oyuna son bölümde giren Yasin Öztekin, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

90+2. dakikada direkten dönen topu hakkında konuşan Yasin, ''Keşke son dakikada çektiğim şut girseydi. 1-1 olsaydı kazanma şansımız da yükselirdi. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Bu sahada oynamak zordu ama iyi mücadele ettik. Şu an kritik bir dönemdeyiz. İyi oynuyoruz ama puana da yansıtmamız lazım.'' sözlerini kullandı.

''HOCAMIZIN KARARI BÖYLEYDİ...''

Maça ilk 11'de başlamadığı için üzgün olduğunu söyleyen tecrübeli futbolcu, ''Gönül isterdi ki direkt 11 oynayayım ama hocamızın kararı böyleydi. Keşke yenilmeseydik ama futbol bu. Galatasaray'ı tebrik ediyorum, biz de maçlarımızı umarım kazanırız.'' şeklinde konuştu.

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