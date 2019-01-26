Yasin Öztekin'den Galatasaray isyanı!

Göztepe'de Galatasaray karşısında maça yedek başlayan ve oyuna son bölümde giren Yasin Öztekin, maçın ardından açıklamalarda bulundu.90+2. dakikada direkten dönen topu hakkında konuşan Yasin, ''Keşke son dakikada çektiğim şut girseydi. 1-1 olsaydı kazanma şansımız da yükselirdi. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Bu sahada oynamak zordu ama iyi mücadele ettik. Şu an kritik bir dönemdeyiz. İyi oynuyoruz ama puana da yansıtmamız lazım.'' sözlerini kullandı.Maça ilk 11'de başlamadığı için üzgün olduğunu söyleyen tecrübeli futbolcu, ''Gönül isterdi ki direkt 11 oynayayım ama hocamızın kararı böyleydi. Keşke yenilmeseydik ama futbol bu. Galatasaray'ı tebrik ediyorum, biz de maçlarımızı umarım kazanırız.'' şeklinde konuştu.