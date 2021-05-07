Yasemin Adar olimpiyat kotasını aldı

Bulgaristan'daki Güreş Dünya Olimpiyat Elemeleri Turnuvası'nda Yasemin Adar, Türkiye'ye 9. olimpiyat kotasını kazandırdı.

Haber; AA
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Yasemin Adar olimpiyat kotasını aldı
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07 Mayıs 2021 23:25
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da devam eden Güreş Dünya Olimpiyat Elemeleri Turnuvası'nda yarın kadınlarda final müsabakaları yapılacak, grekoromen stilde karşılaşmalar başlayacak.

Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bugün mindere çıkan kadınlar Avrupa ve dünya şampiyonu milli güreşçi Yasemin Adar, 76 kiloda finale yükselerek Türkiye'ye güreşte 9. olimpiyat kotasını getirdi.

Türkiye, daha önce serbest stilde 4, grekoromende 3, kadınlarda da 1 kota kazanmıştı.

Elemelerde yarın kadınlarda müsabakalar tamamlanacak, grekoromen stilde ise mücadele başlayacak.

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