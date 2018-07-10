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Yarı final heyecanı TV+'da!

2018 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor.

Kaynak: Sporx.com
Yarı final heyecanı TV+'da!
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10 Temmuz 2018 18:14
2018 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor. Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonun yarı final ilk maçında Fransa ile Belçika bu akşam karşı karşıya gelecek.

Finale yükselecek ilk takımın belirleneceği mücadeleye Saint Petersburg Stadı ev sahipliği yapacak.

Saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada Uruguay Futbol Federasyonundan Andres Cunha düdük çalacak.

2018 Dünya Kupası'nın en iyi dört takımı belli oldu. Bugün, Fransa ile Belçika TV+ ile TRT1 ekranlarında karşılaşacak. Yarı final heyecanı TV+ ile sen nerede istersen orada!

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