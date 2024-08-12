Yalçın Koşukavak: ''İki takımın antrenörü gibi hissettim'

Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, ligin ilk haftasında 1-0 kazanılan Boluspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Yalçın Koşukavak, geçen sezon birlikte çalıştığı ve kimsenin beklemediği bir başarı elde ettiği Boluspor'a karşı oynadığı için duygulandığını belirtti.



Kadrosunu kendisinin inşa ettiği Boluspor'un karşısına çıkarken tedirginlik yaşadığını anlatan Koşukavak, "Oyuna bizim tarafımızdan da bakınca, alt ligden gelen bir takım. Zorluk derecesi çok. Ankara'da kalıyoruz. Çok kolay organize olamıyoruz. 13 transferimiz var. Bir de ligin ilk haftası oynamak bizim için çok zordu." dedi.



"Sahada kendimi iki takımın antrenörü gibi hissettim." ifadesini kullanan Koşukavak, "Benim fikirlerim vardı hepsinde. Gurur verici bir şey benim adıma. Oyunun ilk bölümü itibariyle biz yeni takım olduğumuz için birçok parametreyi daha oturtmak kolay değil. Bu zaman işi. yeni bir takım, 13 transfer çok kolay değildi. İnşallah ilerleyen haftalarda oyun modeli üzerinde daha iyi geliştik mi daha farklı Iğdır FK izleteceğiz." diye konuştu.





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