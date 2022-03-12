Xavi'den Galatasaray sözleri: 'Sorunumuz ilk golü atmaktı'

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Osasuna maçı öncesinde basın toplantısında konuştu.



Galatasaray maçına değinerek basın toplantısına başlayan Xavi, "Galatasaray maçını analiz ettik. Oyun yoğunluğumuzu düşünecek olursanız, rakip Galatasaray, Osasuna ya da başka bir takım fark etmez, bizden istediği sonucu alır. Oyun yoğunluğunda rakip bizi geçemez, geçmemeli. Bunlar çok çalıştığımız ve sürdürmemiz gereken değerlerdir." dedi.



"PROBLEM İLK GOLÜ ATMAKTI"



Xavi, "Problemimiz ilk golü atmak. O ilk golü attıktan sonra her şey daha kolay. Napoli veya Atletico maçlarında ilk golü atınca rakip savunmasını gevşetti ve sonrası kolaylıkla geldi. Galatasaray'a karşı daha önce görmediğimiz bir savunma düzeyiyle karşılaştık. Nasıl daha iyi hücum edeceğimiz ibir türlü bulamadık. Daha iyi hücum etmeliydik. Orta sahalar daha iyi pozisyon almalıydı, Santrfor geriye gelip topu almamalıydı. Taktiksel ve yerleşim düzenlemeleri yapmamız gerekecek. Rövanş maçında daha iyi olmalıyız. Ancak, yine de ilk maçı kazanabilirdik." ifadelerini kullandı.



"ÇOK YOĞUN BİR MAÇ OLACAK"



Osasuna maçını değerlendiren Xavi, "Birçok sistemi iyi oynayabilen esnek bir takım. Çok yoğun bir maç olacak. Villarreal'i yenip geldiler. Çok agresif, kolay baskı yemeyen bir takım. Jagoba Arrasate olağanüstü bir çıkarıyor ve bizim için de çok zor bir maç olacak." dedi.



Osasuna maçında rotasyona gideceğini söyleyen Xavi, "Yorgunluk, form düzeyi, muhtemel sarı kart cezaları gibi durumları göz önünde bulunduracağız. Real Madrid maçında ise rotasyon yapmayacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





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