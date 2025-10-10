10 Ekim
Kazakistan-Linheştayn
4-0
10 Ekim
Fransa-Azerbaycan
21:45
10 Ekim
İzlanda-Ukrayna
21:45
10 Ekim
Belçika-Kuzey Makedonya
21:45
10 Ekim
İsveç-İsviçre
21:45
10 Ekim
Kosova-Slovenya
21:45
10 Ekim
Almanya-Lüksemburg
21:45
10 Ekim
Kuzey İrlanda-Slovakya
21:45

Xabi Alonso'dan Endrick'e garanti yok!

Real Madrid teknik direktörü Xabi Alonso, Endrick'e şu ana kadar forma şansı vermedi.

calendar 10 Ekim 2025 18:37
Haber: Sporx.com dış haberler
Xabi Alonso'dan Endrick'e garanti yok!
Real Madrid'in Brezilyalı genç yıldızı Endrick, forma bulma konusunda problem yaşıyor.

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, 19 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Endrick'e bu sezon düzenli forma şansı veremeyeceğini açıkladı.

The Athletic'in haberine göre Alonso, oyuncusuna rekabetin çok yüksek olduğunu belirterek "süre bulmasının zor olacağını" iletti.

Ancak Endrick, bu duruma rağmen Real Madrid'de kalma kararı aldı.

Genç yıldız son olarak geçtiğimiz Mayıs ayında, Sevilla karşısında oynanan ve 2-0 kazanılan La Liga maçında forma giymişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
