World Peace: "Kobe, idmanlarda çok ateşli olurdu"

Eski NBA oyuncusu Metta World Peace, efsane eski takım arkadaşı Kobe Bryant'ın geçmişteki idmanlarda ne kadar ateşli olduğunu anlattı.



2009 yazında Lakers'a katılmış olan Metta, Lakers ile anlaşmadan önce, Bryant ile yoğun bir rekabet yaşamıştı. Bu çatışma, Lakers koçu Phil Jackson'ın, ikiliyi antrenmanlarda rakip takımlara yerleştirmesiyle, kendini defalarca göstermişti.



World Peace, şu ifadeleri kullandı:



"İlk antrenmanlarımızda, birbirimize karşı oynuyorduk ama koç bunu çabucak kesmişti, çünkü süper rekabetçiydik. İdmanda Kobe'ye karşı oynamak çok kişisel bir yöne eğiliyor ve amacınıza odaklanamıyorsunuz. Amacınız diğer takımı yenmek, birbirinizi dövmek değil."



Tıpkı çocukluk idolü Michael Jordan gibi, Bryant hiçbir gün çabasını eksik etmemiş ve çoğu zaman antrenmanlara, maç muamelesi yapmıştı. Bu yüzden Lakers efsanesi, NBA'de bir ikon olarak kendini kanıtlamıştı.



