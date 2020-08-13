Willian'ın transferi 48 saat içinde açıklanacak

Chelsea ile sona eren sözleşmesinin ardından yollarını ayıran Willian'ın Arsenal transferi 48 saat içinde açıklanacak.



Chelsea'den istediği 3 yıllık sözleşmeyi alamayan Brezilyalı oyuncunun, Arsenal ile 3 yıllığına anlaştığı ve artık tüm pürüzlerin giderildiği aktarıldı.



Bu sezon Chelsea'de tüm kulvarlarda 47 maça çıkan Sambacı, 4'ü pandemi arasından sonra olmak üzere 9 kez ağları sarstı.



Brezilyalı yıldız, 2013'te Anzhi'den 35.5 milyon euro bonservis bedeliyle geldiği Chelsea'de 7 sezon geçirdi.



