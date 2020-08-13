Willian'ın transferi 48 saat içinde açıklanacak

Chelsea'den ayrılan Brezilyalı yıldız Willian, arsenal ile 3 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Haber; Sporx.com dış haberler
Willian'ın transferi 48 saat içinde açıklanacak
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13 Ağustos 2020 18:32
Chelsea ile sona eren sözleşmesinin ardından yollarını ayıran Willian'ın Arsenal transferi 48 saat içinde açıklanacak.

Chelsea'den istediği 3 yıllık sözleşmeyi alamayan Brezilyalı oyuncunun, Arsenal ile 3 yıllığına anlaştığı ve artık tüm pürüzlerin giderildiği aktarıldı.

Bu sezon Chelsea'de tüm kulvarlarda 47 maça çıkan Sambacı, 4'ü pandemi arasından sonra olmak üzere 9 kez ağları sarstı.

Brezilyalı yıldız, 2013'te Anzhi'den 35.5 milyon euro bonservis bedeliyle geldiği Chelsea'de 7 sezon geçirdi.



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