Detroit Pistons'ın eski koçu Monty Williams'ın, oğullarına lisede koçluk yapmaya karar verdiği bildirildi.



Pistons'ta görev aldığı tek sezonda takımı 14-68 derecelik bir performans gösterdikten sonra işine son verilen Williams'ın, oğullarına San Antonio'daki özel okul TMI Episcopal'da koçluk yapacağı belirtildi.



Detroit ekibi, bu süreçte tamamen garantili olan sözleşmesinin kalan beş yılı boyunca, Williams'a 65 milyon dolar ödemeye devam edecek.



Phoenix Suns'ın 2022-23 sezonunun ardından işine son vermesinin ardından NBA'de koçluk yapmaya bir yıl ara vermeyi planlamış olan Williams, Pistons'ın sahibi Tom Gores'un, Dwane Casey'nin takımın yönetim ofisine geçmeye karar verdikten sonra kendisine altı yıllığı garantili 75,5 milyon dolarlık bir kontrat teklif etmesiyle, bu kararından vazgeçmişti.



Gores, Trajan Langdon'ı Pistons'ın yeni basketbol operasyonları başkanı olarak işe aldıktan kısa bir süre sonra, Williams'ı görevden almıştı. 14-68'lik derecenin yanı sıra Pistons, aynı sezonda 28 maçlık bir mağlubiyet serisiyle bu alanda NBA rekorunu egale etmişti.



Jaden Ivey, Ausar Thompson ve Jalen Duren gibi genç oyuncuların gelişimi, Williams'ın çoğu zaman ilgisiz görünmesi nedeniyle sekteye uğramış, Langdon ise bu sürecin sonunda J.B. Bickerstaff'i Detroit'in yeni başantrenörü olarak işe almıştı.



NBA başantrenörü olarak New Orleans Pelicans, Suns ve Pistons ile geçirdiği 10 sezonda 381-404'lük bir dereceye sahip olan Williams, Phoenix'in 64-18'lik dereceyle tamamladığı 2021-22 sezonu sonrasında NBA'de Yılın Koçu ödülünün sahibi olmuştu.



