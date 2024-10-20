Wilfried Zaha'ya yine şok: Kadroya alınmadı!

Galatasaray'dan Lyon'a kiralanan Wilfried Zaha, Fransız ekibinin Le Havre ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı.

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Wilfried Zaha'ya yine şok: Kadroya alınmadı!
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20 Ekim 2024 13:45
Son güncelleme 20 Ekim 2024 13:46
Galatasaray'dan Lyon'a kiralanan Wilfried Zaha'nın Fransa macerası adeta kabus gibi başladı.

Toulouse maçındaki performansı ve tavırları nedeniyle kızağa çekilen Wilfried Zaha, Nantes maçında kadro dışı bırakılmıştı.

Teknik direktör Pierre Sage, Zaha için çarpıcı ifadeler kullanırken oyuncunun profesyonel davranmadığına vurgu yapmıştı.

Öte yandan Wilfried Zaha'ya bir kötü haber daha geldi. Zaha, Lyon'un Ligue 1'de bugün deplasmanda karşılaşacağı Le Havre maçının kadrosuna alınmadı.

Zaha ile birlikte kadro dışı bırakılan isimlerden Gift Orban'ın ise kafilede yer aldığı görüldü.

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