Wijnaldum Liverpool'dan ayrılma nedenini açıkladı

PSG'nin yeni transferlerinden Georginio Wijnaldum resmi imzayı attıktan sonra açıklamalarda bulundu.



5 yıllık Liverpool kariyerinde zaman zaman sıkıntılar yaşadığını belirten Georginio Wijnaldum, " "Her gün her antrenmanda takımım için her şeyimi vermeye çalıştım. Liverpool benim için her şey demekti ancak zaman zaman sevilmediğimi ve takdir görmediğimi hissettim" itirafında bulundu.



"FAZLA PARA ALMADIĞIM İÇİN OYNAMADIĞIMI DÜŞÜNDÜLER"



Hollandalı yıldız "Takım arkadaşlarımın ve taraftarın beni her zaman sevdiğini biliyorum. Ancak bana verilen bu hissiyat başka bir taraftandı. Medya hiçbir zaman yardımcı olmadı ve Liverpool'un teklifini daha fazla para kazanmak için kabul etmediğimi söyledi. Taraftarlar da bu durumu kabullendi ve benim daha fazla para almadığım için her şeyimi vermediğimi düşündü" sözlerini kullandı.



CARRAGHER'DAN WIJNALDUM'UN AÇIKLAMALARINA TEPKİ



Öte yandan Wijnaldum'un açıklamalarına ilk büyük tepki de kulübün efsane isimlerinden, bugünlerde kariyerini yorumcu olarak sürdüren Jeremie Carragher'dan geldi.



Kişisel Twitter hesabından bir paylaşım yapan Carragher, "Gini'yi severim ancak söyledikleri doğru değil. Sosyal medya tam bir sirk ve her kulübün kendine ait palyaçoları var.

Eğer beğenmiyorsanız sosyal medya uygulamalarını telefonunuzdan silin gitsin! O daha fazla para istedi ve kulüp de bunu vermek istemedi. Durum bu kadar basit" açıklamasında bulundu.