Utah Jazz guardı Russell Westbrook'un eşi Nina Westbrook, eşinin Los Angeles Lakers'ın soyunma odasında 'vampir' gibi olduğu iddialarına tepki gösterdi.



ESPN'den Dave McMenamin, Los Angeles'ta çalkantılı bir 18 ay geçirdikten sonra geçtiğimiz gün Jazz'e takas edilen Westbrook'un Lakers soyunma odasında 'vampir' gibi görüldüğü iddialarını ortaya atınca, Russ'ın eşi Nina, Instagram'da bu söylentilere şu şekilde karşılık verdi:



"Bu gerçekten çok yanlış ESPN... Russell vampir falan değil, bu büyük bir iftira. Gerçekle uzaktan yakından alakası yok. Şahsen şunu da demek isterim ki, okul çağında olan çocuklarımın akranları, sizin televizyonda babaları hakkında söylediğiniz bu iğrenç şeyleri onlara söyleyip duruyorlar. Sanırım 5 yaşındaki çocuğuma babasının aslında bir vampir olmadığını ve büyük haber kaynaklarının sadece ilgi çekmek için böyle şeyler söylediğini açıklamam gerekecek."



LA Clippers ve Chicago Bulls ile adı geçen Westbrook'un, Jazz'de kalmaya devam edip etmeyeceği ise henüz kesinlik kazanmış değil.





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