LA Clippers guardı Russell Westbrook'un kırık sol elinden ameliyat geçirdiği ve playofflar başlamadan önce parkelere dönmesinin beklendiği bildirildi.
ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre tecrübeli guard, sakatlığı geçtiğimiz Cuma günü Washington Wizards'a karşı oynadığı karşılaşmanın ilk yarısında, Wizards guardı Jordan Poole'dan topu uzaklaştırmaya çalışırken geçirmişti.
Bu sezon ilk sakatlığını yaşayan Westbrook, 11.1 sayı, 5.1 ribaund, 4.4 asist ve 1.1 top çalma ortalamalarıyla oynadı.
ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre tecrübeli guard, sakatlığı geçtiğimiz Cuma günü Washington Wizards'a karşı oynadığı karşılaşmanın ilk yarısında, Wizards guardı Jordan Poole'dan topu uzaklaştırmaya çalışırken geçirmişti.
Bu sezon ilk sakatlığını yaşayan Westbrook, 11.1 sayı, 5.1 ribaund, 4.4 asist ve 1.1 top çalma ortalamalarıyla oynadı.
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