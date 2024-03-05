Westbrook elinden ameliyat oldu, playoff öncesi dönmesi bekleniyor

LA Clippers guardı Russell Westbrook'un kırık sol elinden ameliyat geçirdiği ve playofflar başlamadan önce parkelere dönmesinin beklendiği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Westbrook elinden ameliyat oldu, playoff öncesi dönmesi bekleniyor
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05 Mart 2024 11:54
LA Clippers guardı Russell Westbrook'un kırık sol elinden ameliyat geçirdiği ve playofflar başlamadan önce parkelere dönmesinin beklendiği bildirildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre tecrübeli guard, sakatlığı geçtiğimiz Cuma günü Washington Wizards'a karşı oynadığı karşılaşmanın ilk yarısında, Wizards guardı Jordan Poole'dan topu uzaklaştırmaya çalışırken geçirmişti.

Bu sezon ilk sakatlığını yaşayan Westbrook, 11.1 sayı, 5.1 ribaund, 4.4 asist ve 1.1 top çalma ortalamalarıyla oynadı.

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