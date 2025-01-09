West Ham United'da Graham Potter dönemi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, teknik direktörlük görevine Graham Potter'ın getirildiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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West Ham United'da Graham Potter dönemi
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09 Ocak 2025 12:04
İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'da Julen Lopetegui'den boşalan teknik direktörlük görevine Graham Potter getirildi.

West Ham United Kulübü, 49 yaşındaki İngiliz çalıştırıcıyla 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Potter, kariyerinde Östersunds, Swansea City, Brighton ve son olarak 2022-2023 sezonunda Chelsea'de görev yaptı.

Premier Lig'de 20 haftada 23 puan toplayan West Ham United, 14. sırada yer aldı.

 
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